شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه تكلفة تطوير محالج القابضة للقطن والغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن تكلفة تطوير محالج القطن الجديدة تصل لنحو مليار جنيه، ضمن مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة تبلغ نحو 23 مليار جنيه.

وبحسب التقرير سيتم تطوير 6 محالج لمواكبة المتطلبات العالمية فى نظافة وتتبع الأقطان، كما أنه تم إنشاء 4 محالج مطورة فى الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وسيتم إنشاء اثنين آخرين عام 2023.

أضاف التقرير أن المحالج الجديدة تعمل وفق أحدث تكنولوجيا فى عملية حليج الأقطان التى تتم آليا دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكترونى حديث فى المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.

أشار أنه تم تأسيس شركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع لإنتاج زيت بذرة القطن بطاقة سنوية 20 ألف طن، وجارى حاليا الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمعاصر فى المحالج الجديدة وتركيب الآلات.

يشار آن المحالج الجديدة جاهزة لاستقبال القطن الموسم الجارى.