شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من البن ترتفع إلى 16 مليون دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من البن ارتفاعا طفيفا في شهر مايو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات البن غير المحمص نحو 16 مليون و574 ألف دولار، مقابل نحو 11 مليون و48 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت 5 ملايين و526 ألف دولار.

وجاءت واردات البن ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 468 مليون و263 ألف دولار في شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 885 مليون و417 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 417 مليون و154 ألف دولار، وتضمنت القائمة واردات مصر من القطن "آخر غير مندوف ولا ممشط" بقيمة بلغت 41 مليون و108 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 18 مليون و547 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 22 مليون و561 ألف دولار.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية 6.62 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 7.45 مليار دولار في شهر مايو عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 11.1%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات الجهاز، تراجع قيمة العجـز فى الميـزان التجارى ليسجل 2.61 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 35.8٪.