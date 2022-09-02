شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

عدد المشروعات التى تم استقبالها؟

شهدت المبادرة اقبال كبير منذ انطلاق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، حيث تم تلقى مايزيد 306 مشروعا من مختلف المحافظات".

هدف المبادرة ؟

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم في إطار الاستعدادات لقمة المناخ.وتؤكد المبادرة على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

هو مبادرة للمستقبل ونستهدف استغلالها في مشاركات مصر بقمة المناخ والوصول للممولين العالميين والوصول بالمشروعات والأفكار المصرية للعالمية".

متى تم فتح باب التقدم ؟

تم فتح باب التقدم للمشروعات الذكية والخضراء على المنصة الخاصة بالمبادرة بدءا من 21 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر القادم

وقد أطلقت الدولة الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.