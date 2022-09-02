شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولات المصرية: مشروعات حياة كريمة بالصعيد أولوية فى التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام ، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكاليف تصل لنحو 20 مليار جنيه ، فى الصعيد ووجه بحرى ، وذلك بمعدلات تنفيذ مرتفعة ، بعضها تخطى الجدول الزمنى للتنفيذ.

كشف المهندس محب سالم ‬، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ل" الخليج 365" أن مشروعات حياة كريمة تمثل أولوية أولى لكل الشركات ، بهدف تقديم الخدمة للمواطنين فى القرى المحرومة خاصة فى الصعيد .

أشار أن المشروعات التى يتم تنفيذها هو مشروعات شاملة تتضمن كل القطاعات تقريبا ، من مياه وصرف وطرق وبنية وكهرباء ومبانى خدمية ، علاوة على محطات الرفع والخطوط ، لافتا أن معدلات التنفيذ فى مركز أبو تشت مرتفعة وبعض المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل .

وأوضح أن تكاليف تلك المشروعات فى أبو تشت بمحافظة قنا تصل لنحو 3 مليارات جنيه ، كاشفا أن هناك متابعة يومية لمشروعات حياة كريمة ، وايضا بقية المشروعات التى نحرص على تنفيذها وفق الجدول الزمنى مع الانتهاء من كافة المشروعات المتأخرة .