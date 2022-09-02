شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تراجع معدل الإنجاب فى مصر لـ2.85 طفل لكل سيدة وارتفع بالصعيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات المسح الصحى للأسرة المصرية، تطور معدلات الإنجاب فى مصر ما بين المسح الذى أجراه الجهاز عام 2014 والمسح الجديد لعام 2021، حيث قالت بيانات المسح، إن معدل الإنجاب الكلى "فترة الثلاث سنوات السابقة على إجراء المسح" تراجع وسجل 2.85 طفل لكل سيدة، والذي يمثل انخفاضا عن المستوى الذى تم رصده عام 2021، بنحو 0.7%.

وتشير البيانات الواردة بالإنفو جراف إلى أن معدل الإنجاب سجل 3.5 طفل لكل سيدة فى المسح السكانى الصحي السابق له عام 2014.



تطور معدلات الإنجاب

وأوضحت البيانات وجود تفاوت بمعدلات الإنجاب الكلية بصورة واضحة بين المناطق المختلفة، حيث انخفض المعدل بشكل كبير في المحافظات الحضرية ليصل إلى أقل قيمة وهى 2.2 طفل لكل سيدة، بينما يصل المعدل إلى أعلى قيمة في ريف الوجه القبلي 3.6 طفل لكل سيدة، كما تلاحظ الاختلافات مع مسح 2014.



تفاوت معدلات الإنجاب بالجمهورية

وشمل المسح الصحي للأسرة المصرية نحو 34 ألف أسرة معيشية تغطي 1348 قطعة مساحية تم اختيار 25 اسرة معيشية ما عدا الحدود فتم اختيار 35 أسرة معيشية لضمان التعدد، كما سبق لجهاز الإحصاء تنفيذ سبع دورات سابقة منذ 1988.

ويوفر المسح مؤشرات تعكس تطورات الوضع السكاني والصحي وقياس الإنـجازات الخاصة في هذا المجال، بالإضافة إلى المساعدة في التخطيط للبرامج والتدخلات المطلوبة مستقبلا، والتي سوف يتم الاعتماد عليها أيضا في المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، وكذلك في رصد مؤشرات التنمية المستدامة (رؤية مصر2030).