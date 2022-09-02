شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 1-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 1-9-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.878 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 677 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.2%، والعرب على 4.3%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 160.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.9 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 145.3 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 9936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12283 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3107 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3867 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 9.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.952 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.086 دولار بنسبة تراجع بلغت 19.63%.

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.02%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.83%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%.