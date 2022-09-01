الاقتصاد

سعر سلة خامات "أوبك" اليومى يسجل 101.04 دولار للبرميل

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القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 101.04 دولارا للبرميل، مقارنة بـ106.41 دولارا فى اليوم السابق، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.

 

وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.

 

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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