شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الخميس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر اكتوبر 94.03دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 88.09دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 101.90 لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.572 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.086 دولار للجالون.