99 ألف عملية رصد لأسعار منتجات أساسية في أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة 99 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية من خلال 3.8 آلاف زيارة على منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، مؤكدة القيام بضبط أي مخالفات للأنظمة وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين. وتهدف الزيارات الرقابية لمراقبة مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك. وتقوم الوزارة بمتابعة 266 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام الكتروني يتابع السلع ويرصد أي ارتفاعات غير مبررة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري. وتقوم الوزارة بمتابعة 266 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام الكتروني يتابع السلع ويرصد أي ارتفاعات غير مبررة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري. وتواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق ووفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين. وتدعو المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق «بلاغ تجاري» متابعة أسعار السلع التموينية: الفترة 7 أيام إجراء 3,846 زيارة تنفيذ 99,600 عملية رصد متابعة 266 سلعة تموينية أساسية أهداف الزيارات: مراقبة مستويات الأسعار متابعة وفرة المنتجات ضمان تعدد الموردين توافر منتجات البديلة طرق رصد الأسعار:





عبر نظام الكتروني يتابع السلع ويرصد أي ارتفاعات غير مبررة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.



الفرق الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات والتحقق ووفرة المنتجات وتنوعها لحماية المستهلكين.



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