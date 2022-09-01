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واستعرض أخصائي تمويل المنشآت بفرع بنك التنمية الاجتماعية بالقصيم إبراهيم علي الزغيبي، عددا من المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك للمنشآت الجديدة والقائمة والخدمات غير المالية وإمكانية الاستفادة من المزايا التنافسية في منطقة القصيم في صناعة تغليف التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بها وإمكانيات تمويل التقنيات الناشئة للتسويق الالكتروني لمنتجات التمور، مشيرا إلى أن الورشة تستهدف رواد ورائدات الأعمال المهتمين في مجال التمور والصناعات التحويلية ومشتقاتها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البرامج التمويلية للمنشآت الصناعية من بنك التنمية الاجتماعية، عنوان ورشة عمل أقيمت في مقر موسم عنيزة للتمور، ضمن فعاليات «أسبوع الصناعة» أحد الأسابيع التوعوية التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، بالشراكة مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم.واستعرض أخصائي تمويل المنشآت بفرع بنك التنمية الاجتماعية بالقصيم إبراهيم علي الزغيبي، عددا من المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك للمنشآت الجديدة والقائمة والخدمات غير المالية وإمكانية الاستفادة من المزايا التنافسية في منطقة القصيم في صناعة تغليف التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بها وإمكانيات تمويل التقنيات الناشئة للتسويق الالكتروني لمنتجات التمور، مشيرا إلى أن الورشة تستهدف رواد ورائدات الأعمال المهتمين في مجال التمور والصناعات التحويلية ومشتقاتها.

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