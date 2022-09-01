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وهنأ وزير التجارة بكلمة مسجلة 1733 محاسبا ومحاسبة لحصولهم على شهاداتهم المهنية في اختبار زمالة الهيئة وأخصائي ضريبة القيمة المضافة وفني المحاسبة، مؤكدا اهتمام الدولة بمهنة المحاسبة كعنصر أساسي في الاقتصاد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المراجعين والمحاسبين احتفلت بالحاصلين على الشهادات المهنية لعامي 2020 - 2021 تحت عنوان «نجاحنا قصة .. تقدر تعيشها»، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور ماجد القصبي.وهنأ وزير التجارة بكلمة مسجلة 1733 محاسبا ومحاسبة لحصولهم على شهاداتهم المهنية في اختبار زمالة الهيئة وأخصائي ضريبة القيمة المضافة وفني المحاسبة، مؤكدا اهتمام الدولة بمهنة المحاسبة كعنصر أساسي في الاقتصاد.

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