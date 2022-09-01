1586 بلاغا

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وشملت الزيارات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية بما فيها محال القرطاسية والأدوات المكتبية ومحال الذهب والإكسسوارات والعطور والحلويات والملابس وأنشطة أخرى؛ للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 251 مخالفة تجارية، ومسح أسعار لــ2894 منتجا. وأكدت تجارة منطقة جازان أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستر تجاري، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.