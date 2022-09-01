شكرا لقرائتكم خبر أول منافسة الكترونية علنية على رخصة تعدينية بالمملكة..الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن موعد المنافسة الالكترونية العلنية، التي تعد المرحلة النهائية للحصول على رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني، الذي يعد أكبر رخصة كشف في المملكة بمساحة 353.8 كلم2 غرب مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن موعد المنافسة الالكترونية العلنية سيكون يوم الأحد القبل (4 سبتمبر 2022)، بمشاركة 3 شركات وتحالفات عالمية وهي: تحالف بين شركة ألارا السعودية فينتشرز وشركة مجموعة التسنيم، وتحالف بين شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وشركة إيفانهو إليكتريك المحدودة، وتحالف بين شركة موشيكو ريسورسس المحدودة وشركة عجلان وإخوانه للتعدين , لافتة إلى أنه يمكن متابعة تفاصيل المنافسة على قناة الوزارة في اليوتيوب التي ستبدأ في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات الثلاث المقبولة لمرحلة المنافسة العلنية الالكترونية هي الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في التقييم المبني على مجموعة من المعايير الفنية والقدرة المالية، والخبرة في تقديم مشاريع مماثلة، والالتزام بخطط الإدارة البيئية والمجتمعية وخطط تطوير مرافق الرعاية الصحية والتعليم في المجتمعات المجاورة، فضلاً عن خلق فرص عمل وتطوير برامج تدريبية لأهالي المناطق المجاورة.

ويأتي اهتمام الوزارة بنشر المراحل التفصيلية للمنافسة لتعزيز الشفافية التي تعد أحد أهم أسس نظام الاستثمار التعديني لتأكيد تساوي الفرص؛ بما يعزز جاذبية قطاع التعدين في المملكة.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت في بداية العام عن رخصة الخنيقية التي تعد أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد على 350 كلم2، وتحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من الخام بنسبة 4.11% من الزنك و0.56 % من النحاس.

وتأتي هذه الخطوة لتكون علامة فارقة ومهمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ولتتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.