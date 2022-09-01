تعاون في مجال تنمية التجارة الخارجية والبينية للدول العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الدول العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تنمية التجارة الخارجية والبينية للدول العربية، وذلك على هامش اجتماع الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري أمس بالجامعة العربية.

وقع المذكرة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الجانبين بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية التجـارة وتعزيز القدرات في التجارة الدولية والتجارة العربية البينية على وجه الخصوص، بما يتلاءم مع أولويات واحتياجات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وأوضح البيان بأنه أُعِدَّت قائمة بالبرامج والمشاريع ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها تحت مذكرة التفاهم في المرحلة الحالية، منها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2)، ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما تهدف إلى توفير الدعم الملائم للدول العربية الأقل نمواً، بما يخدم الارتقاء بالتجارة العربية البينية، بما في ذلك تطوير المنافذ الجمركية، والتعاون في تنظيم مؤتمرات وورش عمل إقليمية عربية في مختلف مجالات السياسات وتطوير المبادلات التجارية الإقليمية؛ بهدف تعزيز الاستفادة من المزايا التي تمنحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.