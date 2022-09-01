تسهيلات تمويلية لدعم أنشطة المطاعم والمقاهي في الوجهات السياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع شركة «جاهز» المتخصصة بتقديم خدمات توصيل طلبات المطاعم والمقاهي، حيث سيعمل الصندوق من خلال المذكرة على تقديم حلوله التمويلية وإتاحة فرصة الحصول على تسهيلات تمويلية واستثمارية لعملاء «جاهز» من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، التي تبلغ أكثر من 45 ألف منشأة تعمل في قطاع المطاعم والمقاهي، بهدف توسيع أنشطتها في المناطق والوجهات السياحية المستهدفة، ولضمان استدامتها واستمرارية أعمالها في تلك المناطق، وفقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة.

ووقعت مذكرة التفاهم في مقر الصندوق بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة جاهز المهندس غصاب المنديل.

ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص صندوق التنمية السياحي على تطوير المشاريع السياحية في المملكة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، التي تشكل أكثر من 90% من القطاع السياحي، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتطوير الوجهات السياحية التي تتمتع بمزايا تنافسية، والارتقاء في قطاع المطاعم والمقاهي وجذب الاستثمارات بما يحقق الأهداف الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.

و قال الفاخري «يجسد توقيع المذكرة مع شركة جاهز حرص صندوق التنمية السياحي على دعم وتمكين وتشجيع القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحلول التمويلية وتوفر الدعم اللازم لضمان استدامة الأعمال، وبين أن توقيع هذه المذكرة يقدم صورة مشرفة للعمل التكاملي المنشود مع القطاع الخاص القائم على مفاهيم التعاون وتعزيز تبادل المنافع تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.

‏من جانبه قال المنديل «نطمح من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق التنمية السياحي إلى تقديم كل ما يمكن لتعزيز الدور السياحي لقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة، ودعم المستثمرين وتمكينهم لتوسيع أنشطتهم في الوجهات السياحية، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم والتنمية في العمل».

تفاصيل المذكرة:

