غرفة مكة تطلق بوابة الكترونية لرفع كفاءة العمليات التشغيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت غرفة مكة المكرمة بوابة الكترونية شاملة، ضمن خطط التحول الرقمي المستمدة من خطتها الاستراتيجية 2022، لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، تحقيقا للتميز المؤسسي، وتعد البوابة بمثابة الأم لعدد من المنافذ المتخصصة.

ونظمت إدارة تقنية المعلومات لقاء لشرح تفاصيل البوابة الجديدة للموظفين التي تمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي الحديث، وحجر أساس لنظام متكامل مساند لمختلف الأنشطة التي تضطلع بها إدارات الأمانة العامة المختلفة، وخدمة المستفيدين.

وأوضح مساعد الأمين العام للتطوير محمد الأحمري أن مشروع البوابة الرقمية يؤكد أن غرفة مكة المكرمة قادرة عبر كوادرها المتخصصة على بناء منظومة تمكن الغرفة من تقديم خدمات رائدة لمجتمع الأعمال.

وأضاف أن البوابة الداخلية للموظفين تعد فاتحة أعمال إدارة التقنية لإطلاق العديد من المنافذ، حيث سيلي ذلك إطلاق بوابة الأسر المنتجة، يعقبها العديد من المنافذ كخدمة العملاء والدورات والفعاليات، والعمل التطوعي وغيرها.

وعد مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس مصطفى داغستاني أن البوابة الجديدة قامت على تحليل كلي ودقيق للثغرات التي اعترت البوابة القديمة، إذ تم إصلاح العديد من الثغرات الأمنية بما يتماشى مع التوجهات العامة لضمان الأمن المعلوماتي والسيبراني للغرفة.

وبين اعتماد فريق المطورين التقني التابع للغرفة على تحليل المعلومات الإنسانية ثم تحويلها إلى معادلات برمجية مكنتهم من خلق نظام سريع الاستجابة وأكثر وضوحا ومرونة، لافتا إلى استمرارهم في إطلاق المنافذ الفرعية للبوابة حتى اكتمال المنظومة بشكلها النهائي.

غرفة مكة تطلق بوابات الكترونية

تم الإطلاق:

البوابة الشاملة

سيتم إطلاقها:

الأسر المنتجة

خدمة العملاء

الدورات والفعاليات

العمل التطوعي