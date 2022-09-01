شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد ملتقى الأعمال "المصرى - اللبنانى" السادس بالقاهرة 18 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، انعقاد ملتقى الأعمال المصري اللبناني في نسخته السادسة بالقاهرة 18 سبتمبر الجارى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمرًا صحفيًا عقد في غرفة بيروت برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، وبمشاركة السفير المصري الدكتور ياسر علوي، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوز كي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني - المصري الدكتور ربيع حسونة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وجمع من رؤساء وممثلي الهيئات الاقتصادية من الغرف اللبنانية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة المقاولين والاتحاد العمالي العام.



رجال أعمال لبنانيين يشاركون في مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد الملتقى المصري اللبناني

وقال "فوزي"، إن انعقاد ملتقى الأعمال المصري – اللبناني السادس في القاهرة سيكون فرصة للتواصل معًا حكومة وقطاعاً خاصاً ومنظمات أعمال على فرص ومزايا الاستثمار في مصر وعرضها على المستثمرين اللبنانيين لزيادة مجالات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين.

أضاف أنه نتيجة للقاءات والتواصل بين الجمعية المصرية اللبنانية وكافة المسؤولين، نجحنا في تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصبح الاستثمار اللبناني في مصر في مرتبة متقدمة بين البلدان العربية، مشيرًا إلى أن التحديات الإقليمية والعالمية تفرض علينا التحرك من أجل تحقيق مبدأ توطين رؤوس الأموال العربية وبالتأكيد فإن الاستثمارات ورؤوس الأموال اللبنانية مرحب بها في مصر.

وأشار إلى أن الملتقى يركز على دور القطاع الخاص في البلدين في البناء والعمل على تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والاستثمار المشترك وآليات حل أي معوقات، وسبل دفع العلاقات المصرية – اللبنانية نحو مزيد من الاستثمار وزيادة معدلات التبادل التجاري.



المشاركون بالمؤتمر الصحفي لغرفة بيروت

ولفت إلى محاور الملتقى، وهي التكامل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين تجارياً واستثمارياً، والإجراءات الجديدة في مصر لتشجيع المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية وريادة الأعمال لدعم وزيادة حركة التجارة والاستثمارات في مختلف المجالات، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، في ظل توافر إمكانيات وفرص كثيرة لتطوير وتعظيم العلاقات الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المزايا التكاملية بين البلدين، التي يمكن الاستفادة منها على مختلف الأصعدة.

من جانبه، قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التقارب العربي وخاصةً المصري اللبناني يعزز من فرص تعزيز التجارة والاستثمار المشترك مما يوفر فرص عمل للشباب العربي، مضيفًا أن الجمعية المصرية اللبنانية حريصة على استمرار هذا التعاون ودفع التقارب بين البلدين إلى مستوى العلاقات المتميزة والتاريخية بين الشعبين في ظل رغبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين لاستغلال أي فرص للشراكة وتنمية الأعمال.

وأكد أن المستثمرين اللبنانيين مرحب بهم في مصر ولم نجد تمييزاً بين مجتمع الأعمال، كما أن النجاحات التي تحققها الشركات اللبنانية في مصر أكبر دليل على أن الفرص متاحة.

وقال محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، إن الملتقى يشكل مرتكزا أساسيًا في العلاقات الاقتصادية اللبنانية-المصرية، خصوصا أنه يشكل محطة لإعادة تقييم التقدم المحقق، واقتراح الحلول للعراقيل، وتحديد الإجراءات المطلوبة للسير قدما إلى الأمام.

وأضاف شقير، أن مصر شكلت إحدى الوجهات الأساسية لقطاع الأعمال اللبناني، في ظل أزمة كورونا ولبنان وما شهدته مصر من تطورات اقتصادية كبيرة على مستوى تحديث التشريعات والأنظمة الإدارية والبنى التحتية خصوصا الطاقة، ودورها الاقتصادي المحوري.

وأشار رؤوف أبوز كي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إلى أن انعقاد الملتقي يأتي بعد انقطاع قسري سببته الجائحة وما نتج عنها من تداعيات سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وفي ظروف شديدة التعقيد في بلدينا ومنطقتنا والعالم، فرضت علينا البحث عن حلول ورؤى جديدة وتعزيز العمل المشترك.

وأكد الدكتور ربيع حسونة رئيس مجلس الأعمال اللبناني – المصري، أهمية المُلتقى لاسيما في هذه المرحلة، مشيراً إلى إنجازات المجلس ومنها التوقيع على مُذكرة تفاهُم مع جامعة بيروت العربية لتدريب الطلاب الخريجين من الجامعات اللبنانية، كما التزمت الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بتوفير فرص عمل للخريجين سواء في مصر أو في بلدان الخليج فضلا عن التزام مصر بتزويد لبنان بالأدوية واستمرار مساعي السفير في هذا المجال.

وأكد الدكتور ياسر علوي السفير المصري في لبنان، التزام مصر بدعم لبنان بداية من العمل السياسي وصولا الى تقديم الدعم لاستعادة لبنان دوره في مصر ونقدر الدور الذي يلعبه لبنان في المنطقة العربية.

وقال السفير المصري الدكتور ياسر علوي في لبنان، نرحب بانعقاد "ملتقى الأعمال المصري-اللبناني" في القاهرة، حيث دورته السادسة التي تشير إلى حالة من الاستمرارية كانت ويجب أن تستمر، مشيراً أن هذه الفترة نعيش أكبر موجة من الحضور اللبناني في مصر منذ الحرب العالمية الأولى، فقد تضاعف عدد الحضور 5 أضعاف في الفترة من مارس 2020 وحتى من نوفمبر 2021، وهذه الارقام تتمثل تجارياً في زيادة كبرى سواء في الصادرات اللبنانية للأسواق وخاصة الصادرات الزراعية.