شكرا لقرائتكم خبر عن 10.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر وكوت ديفوار ترتبطان بعلاقات مشتركة راسخة وتاريخية تستند الى دعم سياسي قوي في مختلف المحافل والمنتديات الاقليمية، مشيراً الى التزام مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الدول الافريقية الشقيقة في تنفيذ الخطط الطموحة لتحويل القارة الى " افريقيا التي نريدها".

جاء ذلك في خلال مشاركة الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 62 لدولة كوت ديفوار، وذلك بحضور ثيموتي ايزوان، سفير كوت ديفوار بالقاهرة، الى جانب عدد من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بمصر

واشار سمير الى ان التنمية الاقتصادية الافريقية تعد احدى اهم اولويات الدولة المصرية، لافتاً الى ان مصر تسعى الى تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية بالاضافة الى دعم خطط التصنيع بالقارة الافريقية، وفيما يلي أهم المعلومات عن العلاقة التجارية بين مصر وافريقيا.

-مصر تحرص على تعزيز التعاون الاستثماري مع دول القارة الافريقية

-القاهرة تضع تصور لتعزيز الروابط الاقليمية والتكامل الاقتصادي القاري

- الاستثمارات المصرية بافريقيا ارتفعت عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل اجمالي الاستثمارات المصرية بالقارة الى 10.2 مليار دولار.

- إجمالي الاستثمارات الافريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.

-القاهرة تسعي إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوت ديفوار

- معدلات التجارة البينية بين مصر وكوت ديفوار لا تعكس الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.

- حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 149 مليون دولار مقارنة بنحو 53.5 مليون دولار خلال عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 178.5%

- أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار تشمل الآلات والمعدات والاجهزة الكهربائية واللدائن والورق والزجاج والحديد والحديد والصلب والكاكاو والخشب والفاكهة.

وقال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن هناك مساعي لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين والاستفادة من بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت الوزير الى ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر وكوت ديفوار خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والانشاءات والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات.