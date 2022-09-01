شكرا لقرائتكم خبر عن 4.6 مليار جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.9%، والعرب على 5.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 4.6 مليار جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 187.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 74.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 17.1%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 16.2 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.61% ليغلق عند مستوى 9998.61 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 17.82% ليغلق عند مستوى 2201.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 15.29% ليغلق عند مستوى 3153.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.66% ليغلق عند مستوى 12371.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.43% ليغلق عند مستوى 3746.36 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 51.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 685.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.2%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.5 مليار جنيه إلى 435.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 19%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.3 مليار جنيه إلى 129.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 480.7 مليار جنيه إلى 565.6 مليار جنيه بنسبة نمو 17.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8%.