شكرا لقرائتكم خبر عن 466 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السلع الاستهلاكية مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الاجمالية للواردات منها نحو 222 مليون و448 ألف دولار فى شهر مايو الماضي، بينما كانت 688 مليون و902 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 466 مليون و456 ألف دولار.

وقالت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعت مدفوعة بتراجع عدة بنود من السلع ومن بينها الثلاجات والتي بلغت قيمتها نحو 11 مليون و644 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 23 مليون و503 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 11 مليون و859 ألف دولار.

وتضمنت الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة أيضا الغسالات بقيمة إجمالية بلغت مليوني و670 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 5 ملايين و15 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليوني 345 ألف دولار.

وإجمالا حققت الواردات المصرية في شهر مايو الماضي تراجعا ملحوظا بنسبة 11.1٪ حيث بلغت 6.62 مليار دولار خـلال شهر مايو 2022 مقابل 7.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها بترول خام بنسبة 9.2٪، منتجات البترول بنسبة 24.2٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 18.0٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 17.4٪.