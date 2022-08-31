توظيف 160 ألف سعودي بالقطاع الخاص حتى نهاية يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن دعمه لتوظيف أكثر من 160 ألف سعودي وسعودية للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الحالي 2022 حتى نهاية يوليو الماضي، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، وفقا لبيانات المرصد الوطني للعمل.

وأبان هدف في بيان له، أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات وبرامج دعم التوظيف، خلال المدة نفسها، تجاوز 42 ألف منشأة، 63% منها منشآت متوسطة وصغيرة.

ويقدم «هدف» مبادرات وبرامج عدة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة، ومنها: برنامج دعم التوظيف، برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، برنامج دعم النقل الموجه، منصة تسعة أعشار، برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، برنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)، برنامج التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين قطاعات عدة في سوق العمل.

وفي هذا السياق أكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، عبر فروعه ومراكزه المنتشرة حول المملكة، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات».

توظيف السعوديين







الفترة يناير ـ يوليو 2022



العدد: +160 ألف سعودي وسعودية



عدد المنشآت المستفيدة: +42 ألف منشأة



حصة المنشآت المتوسطة والصغيرة: 63%



مبادرات وبرامج لدعم التدريب والتوظيف: