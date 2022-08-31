توظيف 160 ألف سعودي بالقطاع الخاص حتى نهاية يوليو

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وأبان هدف في بيان له، أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات وبرامج دعم التوظيف، خلال المدة نفسها، تجاوز 42 ألف منشأة، 63% منها منشآت متوسطة وصغيرة.ويقدم «هدف» مبادرات وبرامج عدة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة، ومنها: برنامج دعم التوظيف، برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، برنامج دعم النقل الموجه، منصة تسعة أعشار، برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، برنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)، برنامج التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين قطاعات عدة في سوق العمل.
وفي هذا السياق أكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، عبر فروعه ومراكزه المنتشرة حول المملكة، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات».
توظيف السعوديين
- الفترة يناير ـ يوليو 2022
- العدد: +160 ألف سعودي وسعودية
- عدد المنشآت المستفيدة: +42 ألف منشأة
- حصة المنشآت المتوسطة والصغيرة: 63%
مبادرات وبرامج لدعم التدريب والتوظيف:
- برنامج دعم التوظيف
- برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
- برنامج دعم النقل الموجه
- منصة تسعة أعشار
- برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية
- برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)
- برنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)
- برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية
- المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)
- برنامج التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)
- مبادرات دعم أخرى لتوطين قطاعات عدة في سوق العمل
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