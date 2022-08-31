جمعية stc توافق على زيادة رأسمال الشركة إلى 50 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات السعودية «stc»، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 150%، إلى 50 مليار ريال، عن طريق منح أسهم للمساهمين، وذلك برسملة 30 مليار ريال من الأرباح المتبقية ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

وأعلنت «تداول السعودية»، في بيان لها أمس، احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الاتصالات السعودية على أساس سعر 41.60 ريال أمس الأربعاء وإلغاء الأوامر القائمة، بعد الموافقة على زيادة رأس المال. وذكرت تداول أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 4 سبتمبر 2022.

كما وافقت الجمعية على تعديل سياسة توزيع الأرباح لشركة الاتصالات السعودية. ووافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية وشركة ولاء للتأمين التعاوني. وصادقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية، وشركة eWTPA للابتكار التقني المحدودة وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي «سكاي» والشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت».

ووافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وصندوق الاستثمارات العامة وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم إبرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء برأسمال إجمالي 492 مليون ريال عند التأسيس، وتتيح الاتفاقية إمكانية زيادة رأسمال الشركة ليصل الإجمالي إلى 900 مليون ريال، وذلك حسب الحاجة، وبناء على متطلبات الشركة، بنهاية السنة المالية الثالثة بعد التأسيس وستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية، والتي تملكها اس تي سي وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة (50%) لكل منهما.

ووافقت الجمعية على شراء شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عددا من أسهمها وبحد أقصى 15 مليون سهم (ويعكس عدد الأسهم المقترح شراؤها الزيادة المقترحة في رأسمال اس تي سي بنسبة 150%) وبمبلغ لا يتجاوز 453 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمد مسبقا من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20-04-2020م، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد اس تي سي الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

زيادة رأسمال stc:

