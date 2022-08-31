1.3 مليون عقد الكتروني موحد لتأجير السيارات بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيلها أكثر من 1.3 مليون عقد الكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات في المملكة تمت من خلال ما يزيد على 2400 مكتب لتأجير السيارات، في 83 مدينة ومحافظة حول المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة بتنظيم هذا القطاع ويعزز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية ينفذ من خلال بوابة نقل الالكترونية، ويحد من النزاعات القضائية ويسهم في تشجيع وحماية الاستثمار في القطاع وتقديم تجربة متميزة للمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن متوسط عدد العقود الالكترونية التي تسجل يوميا يصل إلى 10 آلاف عقد، حيث تعد منطقة الرياض الأعلى في عددعقود تأجير السيارات بنسبة 33% تليها منطقة مكة المكرمة 24%، بينما المنطقة الشرقية تسجل 16% من إجمالي العقود، كمايشكل السعوديون 66% من المستفيدين، و34% من الجنسيات الأخرى، ويبلغ حجم أسطول السيارات في قطاع التأجير أكثر من 104 آلاف سيارة.

وبينت أن العقد الالكتروني الموحد تلتزم به جميع مكاتب تأجير السيارات بمختلف فئاتها، ويوضح الالتزامات وحقوق المستفيد ويبين شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، حيث يعد هذا العقد سندا تنفيذيا يسهم في تحقيق العدالة القضائية.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن عملية تأجير السيارات الكترونية بالكامل، ولا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن تقديم الخدمة للمستفيدين أو إلزامهم بتوقيع أي عقود أو مستندات ورقية، وخصصت الرقم الموحد 19929 لاستقبال البلاغات والشكاوى أو من خلال البريد الالكتروني، أو من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

عقد الكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات







تسجيل 1.3 مليون عقد



عبر 2400 مكتب لتأجير السيارات



موزعة على 83 مدينة ومحافظة



متوسط عدد العقود + 10 آلاف عقد يوميا



حجم أسطول سيارات التأجير + 104 آلاف سيارة



المستفيدون:

السعوديون 66%

جنسيات أخرى 34%

الأعلى في عدد العقود:

الرياض 33 %

مكة المكرمة 24%

الشرقية 16%