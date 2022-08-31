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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك، أعلنت مساء أمس، نتائج التصويت للمترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ11 (1444 ـ 1448).

وأظهرت نتائج التصويت فوز كل من: فهد بن لهيلم رحيل العنزي وسعيد بن محمد جبران القحطاني وإبراهيم بن محمد عاصي العطوي وغريب بن محمد مخلد العتيبي.

يذكر أن عدد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة بلغ 19 مترشحا، وأدلى الناخبون بأصواتهم الكترونيا عبر موقع وزارة التجارة، واستمرت على مدى يومين.