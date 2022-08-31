شكرا لقرائتكم خبر وزارة التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي إقامة المعرض بهدف رفع مستوى الوعي العام بالأمن السيبراني، والمحافظة على سرية المعلومات الحساسة لدى الكوادر البشرية في الجهات الوطنية، والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية داخل المنظمة بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني.كما يهدف إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى موظفي الجهات الوطنية المستضيفة للمعرض، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية وأساليب المخترقين المتجددة، ومساندة الجهات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات، منها تنفيذ تجارب محاكاة حية لأبرز أساليب الاختراقات واستعراض أثر الهجمات السيبرانية، وإقامة عيادة سيبرانية يتم خلالها قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية المتوفرة في العيادة، إضافة لتقديم الاستشارات السيبرانية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.