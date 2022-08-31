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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة استضافت في مقرها الرئيس بالرياض المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويستمر حتى اليوم الخميس.

وتأتي إقامة المعرض بهدف رفع مستوى الوعي العام بالأمن السيبراني، والمحافظة على سرية المعلومات الحساسة لدى الكوادر البشرية في الجهات الوطنية، والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية داخل المنظمة بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني.

كما يهدف إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى موظفي الجهات الوطنية المستضيفة للمعرض، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية وأساليب المخترقين المتجددة، ومساندة الجهات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات، منها تنفيذ تجارب محاكاة حية لأبرز أساليب الاختراقات واستعراض أثر الهجمات السيبرانية، وإقامة عيادة سيبرانية يتم خلالها قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية المتوفرة في العيادة، إضافة لتقديم الاستشارات السيبرانية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية.