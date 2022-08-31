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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منصة نسق لأعمال البنية التحتية والحفرية، أطلقتها أمانة منطقة المدينة المنورة عبر تطبيق بلدي. وأوضحت الأمانة أن منصة «نسق» تهدف إلى إدارة عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد، وتطبيق اللوائح وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات، وتسريع خدمات تصاريح الحفريات وعرض مؤشرات أداء التقارير لأصحاب القرار والمختصين. وتسهم الخدمة في تحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملات، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفر، وضمان التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتمديدات الخدمات والمرافق العاملة وشبكة رصف الطرق، مما يدعم وضوح الرؤية الشاملة لأعمال التمديدات السابقة والجارية والمستقبلية. وتسهم الخدمة في تحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملات، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفر، وضمان التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتمديدات الخدمات والمرافق العاملة وشبكة رصف الطرق، مما يدعم وضوح الرؤية الشاملة لأعمال التمديدات السابقة والجارية والمستقبلية.

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