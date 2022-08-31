شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف زيارة لمتابعة تطبيق الضريبة خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر أغسطس، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، مبينة أن الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأفادت بأن الزيارات شهدت امتثالا عاليا من المنشآت بالفوترة الالكترونية حيث بلغت نسبة الالتزام أكثر من 80% لدى معظم المحال والأسواق، فيما تم ضبط مخالفات محدودة، تمثلت في عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الالكترونية، وعدم إصدار فاتورة ضريبية الكترونية، بالإضافة إلى عدم إصدار الإشعارات الالكترونية مدينة أو دائنة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية والخدمية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط .

جولات لمتابعة تطبيق الضريبة:

عدد الزيارات + 10 آلاف زيارة

الفترة شهر أغسطس

القطاعات: البيع بالتجزئة، التغذية

نسبة الالتزام + 80%

أبرز المخالفات:

- عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة

- عدم إصدار فاتورة ضريبية الكترونية

- عدم إصدار الإشعارات الالكترونية مدينة أو دائنة