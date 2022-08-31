التموين تمد فترة الإعفاء من فروق الأسعار لأصحاب هذه البطاقات

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الدكتور عليِ المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، مد إعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم لشهر آخر حتى ٣٠ - ٩-٢٠٢٢.

وأوضحت وزارة التموين في بيان لها، اليوم، إلى أن القرار يأتي لإعطاء فرصة للمواطنين للتقدم بأنفسهم طواعية لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية، والحيلولة دون توقيع أي غرامات على المواطنين.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير، أن قرار المد للشهر الثالث على التوالى، مشيرا إلى أن هذه ‏الإجراءات تأتي للتسهيل على المواطنين لضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات التموينية تصل لـ 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الــ 71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز.​