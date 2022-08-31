شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لـ25 من العاملين بالمتحف المصرى ضمن برنامج "سفراء السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار للعاملين بها والهيئات التابعة لها، نظمت الوزارة دورة تدريبية لـ25 من العاملين بالمتحف المصري بالتحرير ما بين موظفي حجز التذاكر وأفراد أمن مدني وأمناء المتحف، وذلك في ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة 2030 للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بها.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الدورة التدريبية جاءت استكمالاً لبرنامج "سفراء السياحة" الذى يتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر فى المواقع السياحية والأثرية والمتاحف لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

وقد شملت الدوة التدريبية التعريف بمفهوم الانطباع الأول ومهارات التواصل الفعال مع زائرى الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف، كما تم تنفيذها بالتنسيق مع مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.