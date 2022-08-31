شكرا لقرائتكم خبر عن "غازبروم": خط غاز "السيل الشمالى-1" يعمل بطاقة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" يعمل بنسبة 20٪ من طاقته نتيجة لمصيدة العقوبات التي فرضها الغرب لروسيا، فوقع فيها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس شركة "غازبروم" الروسية، إن محطة بورتوفايا تعمل حاليا بنسبة 20٪، والسبب في ذلك هو العقوبات ضد روسيا، لقد أصدر خصومنا عددا كبيرا من وثائق العقوبات لدرجة أنهم خلقوا وضعا يمكن تسميته إرباك العقوبات، ولقد أصبحوا مرتبكين من هذه الوثائق، ومرتبكين من هذه العقوبات وسقطوا بأنفسهم في فخ العقوبات الذي نصبوه بروسيا.

يأتي هذا بعدما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الأوروبيين هم السبب وراء توقف ضخ الغاز من روسيا عبر "السيل الشمالي-1" وذلك من خلال العقوبات التي فرضوها على موسكو.