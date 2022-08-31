شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 2.65دولار ليسجل 110.11 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي2.65 دولار ليبلغ 110.11 دولار للبرميل في تداولات تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 107.46دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.78 دولار لتبلغ 99.31 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.37 دولار ليبلغ 91.64 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.

صدر مرسوم أميري كويتي، الاثنين، بتعيين الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة، كما صدر مرسوم بتعيين الدكتورة رنا عبد الله الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عملها وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة.