بعد تغريدة ساويرس.. أنباء عن قرار مرتقب من البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد

الشارقة - اميمة ياسر -

يتردد في الأوساط المالية والمصرفية أنباء عن قرب قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" أنه تواصل مع مصادر مصرفية رفيعة المستوى والتي لم تؤكد القرار أو تنفيه.

وونشر رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة بشأن "قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستندي".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة داخل عدد من البنوك المصرية قولها إنها لم تصلها تعليمات جديدة بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية عن تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضرراً بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.

وأزمة النقد الأجنبي أثارتها الحرب في أوكرانيا وزيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصرح وزير المالية محمد معيط بأن حزمة الإجراءات التي سيجري تنفيذها "خلال الأيام المقبلة" تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين "في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة".