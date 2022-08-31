شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بآخر جلسات شهر أغسطس باستثناء صعود "البحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أغسطس، باستثناء صعود المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.13% رابحًا 2.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1918.01 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% خاسرًا 172.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12283.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.2% رابحًا 42.44 نقطة ليغلق عند مستوى 21637.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.4 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.72%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.43%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.39%، 1.38%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك، والأدوية بنسبة 1.26%، 1.23%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.14%، 1.1%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل، والنقل بنسبة 1.08%، 0.68%، 0.59%، على التوالي.

وقفز 37 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التعاونية" بنسبة 3.68%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 3.03%، ثم سهم "باتك" بنسبة 2.75%، وتراجع 169 سهمًا على رأسها سهم "بوان" بنسبة 4.76%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 4.71%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 4.70%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 628.5 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% خاسرًا 26.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7709.05 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسرًا 43.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8594.60 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحًا 16.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5868.46 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% رابحًا 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6143.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 198.4 مليون سهم بقيمة 51.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10523 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.6%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والبنوك بنسبة 0.38%، 0.37%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، فيما ارتفعت قطاعات المنافع، والطاقة، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والتأمين بنسبة 2.03%، 1.81%، 1.36%، 0.41%، 0.26%، على التوالي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59% خاسرًا 20.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3443.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 148.7 مليون سهم محققة ما قيمته 473.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6860 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 5.17%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.03%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات، والعقارات، والاتصالات بنسبة 2.05%، 0.58%، 0.16%، على التوالي.

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.87%، ثم سهم شركة بنك المشرق بنسبة 2.53%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.17%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.11%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 39.6 مليون ورقة بقيمة 246.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.966% خاسرًا 96.36 نقطة ليغلق عند مستوى 9873.75 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.009 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 203.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.61%، أعقبه الطاقة بنسبة 1.05%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.79%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.42%، وأخيرً قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاعي التقديري للمستهلك، والمواد الأساسية بنسبة 2.33%، 0.18%، على التوالي.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 8.91%، ثم سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 7.41%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 4.58%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 6%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.35%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 3.25%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 288 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% خاسرًا 187.72 نقطة ليغلق عند مستوى 13425.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 251.4 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال عبر تنفيذ 24.9 ألف صفقة، وتراجع 40 سهمًا، وارتفعت 6 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.55%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.28%، وأخيرًا قطاعات التأمين، والعقارات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، 0.32%، 0.3%، على التوالي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحًا 2.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1918.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 315.5 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.92%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 11.4% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.8%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.22% مدفوعًا بصعود سهي شركة ناس، شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.26%، 0.8%، على التوالي، وصعد سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.33%.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 0.21% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.21%.