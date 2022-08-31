شكرا لقرائتكم خبر عن 774 مليون دولار صادرات مصر من الحديد والصلب بالنصف الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من الحديد الصب والصلب شهدت ارتفاعًا بنسبة 2% خلال النصف الأول من 2022 لتبلغ 774 مليون دولار مقابل 762 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الى يونيو 2022 بنسبة 20% لتصبح 3مليار و693مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي سجلت قيمة قدرها 3مليارات و80مليون دولار.

وكشف المجلس، استحواذ 5 دول على 63,8% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 494,168 مليون دولار، يأتي على رأسها إسبانيا بقيمة 173.35 مليون دولار مقابل 182.428 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 5%، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المستوردة للحديد والصلب المصري بنحو 131.707 مليون دولار مقابل 200.912 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبه 34 %.

وكشف المجلس التصديري ؤ أن صادرات مصر من الحديد الصب والصلب سجلت نموا 16% إلى المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من 2022 لتسجل نحو 95.399 مليون دولار مقابل 82.092 مليون دولار.