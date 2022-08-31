شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الهندسية" ومشروع تطوير التجارة ينظمان ورش عمل للشركات المشاركة فى "HATS" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مجموعة من ورش العمل التي يقدمها مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (Trade) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UASID بالتعاون مع المجلس.

وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة التي يجريها المجلس لبعثة HATS 2022 والذي يعتبر الحدث الأكبر في قطاع الصناعات الهندسية بمصر المقرر إطلاقه في أكتوبر المقبل بمشاركة دولية واسعة

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، إن مجموعة ورش العمل تنطلق من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر لمدة 7 ايام لموضوعات مختلفة تشمل، اتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والميركسور وقواعد المنشأ والتسويق الإلكتروني للمنتجات وكيفية استخدام المنصات الإلكترونية في الوصول إلى العملاء.

وأشار المجلس إلي أن ورش العمل تهدف إلي بناء العلاقات المستمرة مع العملاء من خلال المشاركة الفعالة في المعارض الدولية، وأساسيات اللوجستيات والشحن الدولي وكيفية إعداد المستندات الخاصة بالتصدير والشحن الدولي.

كما تهدف الورش إلي التعريف باتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية إلى الأسواق أفريقيا والمنطقة اليورو متوسطية ومتطلبات إقامة العلاقات الاستراتيجية داخل الأسواق المستهدفة وفهم الاختلاف بين الثقافات لدى المستورد والمستهلك في تلك الأسواق والجوانب الأساسية في التسعير وحساب التكاليف (يفضل حضور ممثل من قسم المالية بالشركة).