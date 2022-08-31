الاقتصاد

20 % ارتفاعا بصادرات مواد البناء لتسجل 3.6 مليار دولار أول 6 أشهر من 2022

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري  لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الى يونيو 2022 بنسبة 20% لتصبح  3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي سجلت قيمة قدرها 3 مليارات و80 مليون دولار.

 

وارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%.

 

صادرات القطاع كانت سجلت ارتفاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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