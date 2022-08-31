شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تجتمع بلجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومى في دورتها الثالثة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية-عبر الفيديو كونفرانس- بلجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022، وذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية لاجتماعات لجنة التحكيم.

وفي بداية الاجتماع رحبت وزيرة التخطيط بالدكتور سعيد المطروشي، رئيس لجنة التحكيم للتخطيط والتنفيذ، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس لجنة التحكيم للأمور الفنية والحوكمة، وأعضاء لجنة التحكيم؛ الدكتور علي بن سباع المري، والعقيد عبدالصمد حسين سليمان، كما ثمنت السعيد تعاون ودعم فريق الجائزة من الجانب الاماراتي وعلى رأسهم مروان الزعابي مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وكذلك محمود العوضي، مدير مشروعات ببرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

كما أثنت السعيد على دعم القيادة السياسية من الجانبين المصري والاماراتي للارتقاء بمسيرة التميز المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة مرورا بمراحل وعمليات الجائزة من تدريب، وكتابة طلبات الترشح، والتقييم والتي تتم بنزاهة وشفافية تامة، وصولا إلى التحكيم وإعلان النتائج وتسليط الضوء على النماذج الناجحة بما يسهم في تحفيز روح التنافس والتميز على المستويين الفردي والمؤسسي بما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء استعرض رؤساء وأعضاء لجنة التحكيم عدد من المشاهدات والملاحظات والتي سيتم إدراجها في التقرير النهائي للتحكيم وإعلان النتائج للدورة الثالثة للجائزة ومن أبرزها النقلة النوعية لمستويات النضج لدى الجهات الحكومية المشاركة، والتطور الملحوظ والاحترافي سواء في أداء إدارة الجائزة وكذلك المقيمين المشاركين في عملية التقييم، والحرص على الدفع بمسيرة التميز على مستوى الفئات المختلفة، فضلا عن الإشادة بتجربة إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلي، إضافة إلى رفع العديد من التوصيات بالتقرير الختامي التي من شأنها تطوير أداء عمل الجائزة والذي سينعكس على الأداء الحكومي بهدف تعزيز تنافسية جمهورية مصر العربية على المستوى العالمي فضلا عن أهمية التوسع في نطاق الجائزة لتشمل المزيد من القطاعات.

ومن جانبه أشاد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي بالتجربة المصرية الاماراتية؛ كونها تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي والانفتاح على تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات التميز الحكومي والتطوير الإداري تفعيلا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يشار إلى أن إجمالي عدد الترشيحات بالدورة الثالثة 2022 بلغ 3492 موزعين على 20 فئة وذلك بنسبة زيادة 19 % عن الدورة الثانية.