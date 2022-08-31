قفزة في أسعار الذهب بالسوق المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، بالرغم من تراجع المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 730 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 939 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1095 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1251 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8736 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وانخفض سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1721 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.13%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.