شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-8-2022 بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 31-8-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصري سعر 19.13 جنيه للشراء، و19.32 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.13جنيه للشراء، و19.35 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.20 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.20 جنيه للشراء.

19.29 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.13 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر19.13 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.13 جنيه للشراء.

19.35 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة19.18 جنيه للشراء.

19.34 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.19 جنيه للشراء.

19.35 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.25 جنيه للشراء.

19.34 جنيه للبيع.