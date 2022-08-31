شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-8-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات اليوم الأربعاء فى البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.18 للشراء، 19.24جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.20جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 19.18 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.18 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.18 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر19.18 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.20 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.20 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.23 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.