شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تخفيض مهلة الـ5 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بدءًا من 1 سبتمبر 2022 سيتم تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا على المنظومة (خـــــلال نفس يوم الإصدار)، موضحًا أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً.