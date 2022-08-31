شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"ساعة ذكية و2 مليون جنيه تأمين".. التزامات الشركات المنظمة لرحلات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمت ضوابط الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية الشركات السياحية بمجموعة من القواعد والإجراءات لتنفيذ برامج ورحلات العمرة.

ألزمت الضوابط الشركات التأكد من حصول المواطن الرغبة في أداء العمرة على جرعات اللقاح اللازمة من واقع الشهادة المعتمدةCODE QR، كما حظرت تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصري، على أن يتم حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لموانئ السفر، وعدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل قبل الميعاد المحدد مسبقا للرحلة والمبين بالبرنامج المطبق على البوابة بأكثر من 4 ساعات.

كما أكدت الضوابط على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين أفراد أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بتوقيت كافي، وتسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الادارة المختصة قبل تاريخ السفر لمده لا تقل عن 48 ساعة فيما عدا الرحلات العاجلة.

وعلى الشركات السياحية ‏تحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر الكترونيا على البوابة المصرية للعمرة بصيغة PDF موضحا به تكلفة برنامج العمرة المتفق عليه بما في ذلك تكلفة الحصول على التاشيرة التي تسمح بأداء العمرة تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة في العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر والمدرجة من الشركة السياحية على البوابة المصرية للعمرة بمثابة عقد إلكتروني مرتب لكافة آثارها والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه، ويكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة و المسجلة على البوابة المصرية للعمرة.

ولا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض، ويجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركات الأموال او الشريك المتضامن الذي له حق الادارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق، و‏يجوز لأي شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقد معه على الأنظمة الإلكترونية السعودية التضامن مع أي شركة سياحية أخرى لديها وكالة وذلك بموجب عقد تعتمد غرفة شركة ووكالات السفر والسياحة على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة بالتنسيق مع الادارة العامة للسياحة الدينية بالوزاره خلال 48 ساعة من اعتماده.

وأكدت الضوابط على أن يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من اجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام بما فيها استلام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالشركة قاصرة على الممثل القانوني لها من من له حق الادارة والتوقيع او رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال أو بموجب توكيل خاص منه موثق في الشهر العقاري ومثبت به تفويض الوكيل في إتمام وإنهاء كافة إجراءات توثيق عقد الوكالة عن موسم العمرة وكذلك التوقيع على كافة القرارات والتعهدات التي تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في هذا الشأن.

وألزمت الضوابط الشركات ‏تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن بيان ما يلي كافة التفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر، تاريخ العودة، فندق الإقامة بمكة المكرمة، فندق الإقامة بالمدينة المنورة، تكلفة الحصول على التاشيرة، سعر البرنامج،...) وذلك وفقا لما تم إدراجها على البوابة فضلا عن التسلسل الزمني للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج، كما تتضمن بيانات المعتمر الطبية، حالته الصحية أثناء الرحلة ،درجة الحرارة حالة النبض وغير ذلك.

‏وألزمت القواعد الشركات سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه على أي يتم حسابه واسترداد وفقا للنظام الآتي 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير نقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2009، ومليون و900 ألف جنيه لصالح غرفة شركات وكالات السفر والسياحة بموجب شيك يحرر ويوقع الممثل القانوني نفسه لشركة السياحية من له حق الادارة والتوقيع او رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال بمقر الغرفة يجوز لشركة السياحية استرداد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي من هو بعد خصم ما يكون رد للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال به برنامج رحلة العمرة وذلك في نهاية موسم العمرة او توقفوا بحسب الأحوال شريطة عدم وجود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء او توقف رحلات العمرة وذلك لحين البت في الشكوى.