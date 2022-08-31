شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات نمط الفروقات بين أسعار النفط الخفيف والثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2021 تطورات في نمط الفروقات بين أسعار النفط الخفيف منخفضة المحتوى الكبريتى والثقيل عالى المحتوى الكبريتى بالمقارنة مـع العـام السابق، فعلى سبيل المثال، وصل الفرق بين سعر نفط برنت ( الأعلـى جـودة ممثلاً للنفوط الخفيفة ) وسعر نفط دبى (ممثلاً للنفوط الثقيلة) إلى 1.4 دولار / برميل لصـالح خام برنت خلال عام 2021 بالمقارنة مع 0.6 دولار / برميل لصالح خـام دبـي خـلال العام السابق، فـي حـيـن يـقـل سـعـر سـلـة أوبـك عـن سـعر نفط برنت بواقع 0.7 دولار / برميل خلال العام وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

وأضاف التقرير، أنه يمكن أن تعزى تلك التطورات فى مشهد فروقات الأسعار وبدرجة كبيرة إلى ارتفاع أسعار النفـوط الخـام الرئيسية فى العالم بدرجات متفاوتـه خـلال عـام 2021 ، حيث ارتفع سعر نفط دبى بمقدار 26.9 دولار / برميل وارتفع سعر نفط برنت بمقدار 28.9 دولار / برميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنحو 28.6 دولار / برميل.

وذكر التقرير، أن خام غرب تكساس ، الذي يعتبر أحد نفوط الإشارة الرئيسية العالميـة ذات النوعية الخفيفة والمحتوى الكبريتي المنخفض ، أخذ يعاني ومنذ عام 2007 مـن محددات لوجستية ، خاصة وأنه نفط مغلق منعزل عن الأسواق العالمية الأخرى ، وتحركت أسعاره بشكل ليس له علاقة بأساسيات السوق العالمية . تقليدياً ، كانـت الفروقات بين أسعار نفط غرب تكساس ونفط برنت المتشابهان في النوعية تميـل لصالح نفط غرب تكساس ، إلا أنه منذ عام 2015 بدأت تلك الفروقات تميـل لصـالح نفط برنت لتبلغ 2.2 دولار / برميل في عام 2020 ، واتسعت إلى 2.7 دولار / برميل في عام 2021 .

وتابع التقرير، أن ذلك يعزى بشكل رئيسى إلـى تأثر أسعار خام غرب تكساس بالتقلبـات المناخية الحادة خلال عام 2021، حيث تسببت موجـة الطقس غير المسبوقة التـي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر فبرايـر فـي تراجـع عمليـات مـصـافي التكرير الأمريكية إلى أدنى مستوى لـهـا علـى الإطلاق ، كمـا تسبب الإعصار Ida الـذي اجتاح خليج المكسيك الأمريكي أواخر شهر أغسطس فـي أغـلاق حـوالي 13 % مـن قـدرة معالجة النفط الأمريكية .

وشكل إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أنها تعتزم بيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات الاستراتيجية ضغطاً نسبياً على أسعار خام غرب تكساس .