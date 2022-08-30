شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة انفنيتي للطاقة بقيمة 475 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة انفنيتي للطاقة بحجم تداول 4.7 مليون سهم بقيمة 475 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة اف اند بي للأغذية والمشروبات بحجم تداول 99 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على شركة لوتس القابضة للاستثمارات المالية بحجم تداول 700 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 5.7 مليون سهم بقيمة 490.6 مليون جينه بعدد عمليات 38 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.053 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.75%، والعرب على 4.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 112.7 ألف جنيه، 269.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 260.4 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 12501 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4100 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.