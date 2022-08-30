أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 30-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.053 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، أوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.053 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.75%، والعرب على 4.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 112.7 ألف جنيه، 269.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 260.4 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 12501 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4100 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

البورصة

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لعدد 38 مليون سهم بقيمة 343.9 مليون جنيه.

وقررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، علمًا بأن الأسهم متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقًا للقائمة المدرجة بها، يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 2 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة بنسبة 2.50% من رأسمال الشركة، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 295.5 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 100 ألف سهم، 49 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمار والتنمية 275 ألف سهم، 1.35 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النساجون الشرقيون للسجاد، بالم هيلز للتعمير، 687 ألف سهم، 183.7 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 4909 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 610 ألف سهم.

فيما باعت شركة الرواد للسياحة-رواد، عدد 708 ألف سهم بشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر 11.57 جنيه بقيمة إجمالية 8.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 3.926% إلى 2.590%، فيما اشترت شركة الرواد للسياحة-رواد عدد 1.3 مليون سهم بشركة ليسيكو مصر بسعر 10.235 جنيه بقيمة إجمالية 13.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 2.238% إلى 3.918%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، حيث حققت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مبيعات بقيمة 859.7 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 387.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 64.8 مليون جنيه مقارنة مع 21.7 مليون جنيه.

حققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بقيمة 903.7 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 666.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 45.3 مليون جنيه مقارنة مع 5.9 مليون جنيه.

حققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إجمالي إيرادات التشغيل بقيمة 192.4 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 161.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي خسارة 114.8 مليون جنيه مقارنة مع ربحية 36.6 مليون جنيه.