شكرا لقرائتكم خبر «المنافسة» توافق على استحواذ «سامي» على حصة مسيطرة في مساندة الطائرات العمودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الهيئة العامة للمنافسة على استحواذ شركة سامي للفضاء والطيران المحدودة على حصة مسيطرة في الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية.

وأعلنت هيئة المنافسة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر، عدم ممانعتها على عملية استحواذ سامي للفضاء والطيران المحدودة على 51% من الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية.

ووفقا لذلك ستملك سامي للفضاء والطيران المحدودة 51% من الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية بينما ستحتفظ شركة بوينج بحصتها في الشركة والبالغة 49%.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق خدمات وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات العمودية (الهليكوبترات).

وأوضحت أنها حددت النطاق الجغرافي للصفقة بالسوق العالمي، وعليه عملت الهيئة على دراسة سوق خدمات وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات العمودية (الهليكوبترات) في العالم لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر في المنافسة في المملكة كون أطراف الصفقة يملكون حصصا ضئيلة في السوق المعني ولا تثير مخاوف على المنافسة.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة أن الصفقة لن تؤدي إلى أي زيادة في الحصة السوقية كون أن المنشأة المستحوذة لا تنشط في السوق المعني، وبالتالي لن ينتج من هذا الاستحواذ أي هيمنة سوقية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود بأن الهيئة العامة للمنافسة حريصة على المحافظة على استقرار الأسواق ورفاهية المستهلك عند تحليلها لطلبات التركز الاقتصادي.

قرار الهيئة العامة للمنافسة

عدم ممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين:

شركة سامي للفضاء والطيران المحدودة

القطاع: المنتجات الصناعية (الدفاع والطيران)

الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية

القطاع: المنتجات الصناعية (الدفاع والطيران)

نوع التركز:

استحواذ شركة سامي للفضاء والطيران المحدودة على 51% من الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية.