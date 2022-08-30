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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاجتماع التنسيقي لأقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2022، الذي تستضيفه المملكة، انعقد في الرياض بمقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ويستمر يومين (30 و31 من أغسطس). وانطلق الاجتماع التنسيقي بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي، ومشاركة الأمين العام للاتحاد السيد ‏هولين جاو، وممثلي أقاليم الاتحاد الستة، وبمشاركة وفود. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز المناقشات بين الأقاليم وتحديد المواقف المشتركة والسياسات الدولية، والاتفاق على القضايا الرئيسة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض التحضيرات الخاصة بالأقاليم، ومناقشة قراراتـها المقدمـة، والــخطط الاستــراتيجية والتشـغيلية، وتــقـــديـم الترشيحات لمناصب المسؤولين المنتخبين بالاتحاد الدولي للاتصالات. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز المناقشات بين الأقاليم وتحديد المواقف المشتركة والسياسات الدولية، والاتفاق على القضايا الرئيسة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض التحضيرات الخاصة بالأقاليم، ومناقشة قراراتـها المقدمـة، والــخطط الاستــراتيجية والتشـغيلية، وتــقـــديـم الترشيحات لمناصب المسؤولين المنتخبين بالاتحاد الدولي للاتصالات.

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