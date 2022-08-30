أمير الشرقية

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وأكد الأمير سعود بن نايف دعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للقطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى دور الغرف السعودية في دعم التنمية، وخاصة غرفة الشرقية ودعمها لقطاع الأعمال بالمنطقة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المعتمدة لخلق البيئة الجاذبة لهذا القطاع وتنميته.من جانبه، استعرض الرزيزاء ما قدمته الغرفة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، منوها بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية المتواصل لأعمال الغرفة ونشاطاتها.
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