شكرا لقرائتكم خبر تزويد المتنافسين المؤهلين لرخصة أم الدمار التعدينية بالبيانات الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مدينة جدة، أمس، لقاء المتنافسين المؤهلين لموقع رخصة أم الدمار التعدينية الواقع بمنطقة المدينة المنورة، بحضور الشركات المؤهلة.

وجرى تزويد المستثمرين بالبيانات الفنية ومن ضمنها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد.

وتأتي أعمال هذا اللقاء عقب إعلان ترشيح المتنافسين المؤهلين في المرحلة الأولى من عملية المنافسة التي أعلنتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية للحصول على رخصة الكشف في موقع أم الدمار، فيما سيتم تقديم العروض والمزايدة العلنية على عدد من المعايير تشمل الكفاءة الفنية والقدرة المالية وخطة المشاركة المجتمعية.

وأوضحت الهيئة أن موقع «أم الدمار» الذي يقع على بعد 300 كلم شمال شرق مدينة جدة و25 كلم شمال غرب محافظة مهد الذهب يغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كلم2 في المتكون الجيولوجي لمجموعة مهد الذهب على حزام جبل صايد، في إقليم جدة الجيولوجي، حيث يضم الموقع العديد من الرواسب المعدنية المختلفة مثل: النحاس، والزنك، والذهب، والفضة، حيث أظهرت المؤشرات خلال أعمال الحفر أن قيم النحاس وصلت إلى 3،7 كما وصلت نسبة الزنك إلى 3،6 وأظهرت أيضا نتائج العينات قيما مشجعة للذهب.

وتؤكد الهيئة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية التزام الشركات المتنافسة والمتأهلة باتباع الممارسات البيئة والاجتماعية وتقديم خطة أثر اجتماعي تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المنطقة من عدة جوانب واستدامة أثر الموارد الطبيعية؛ حيث يأتي هذا الاهتمام انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ومبادرة الاستكشاف المسرع من ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت أسماء 13 شركة من مرحلة التأهيل المسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في موقع «أم الدمار» التعديني.

الشركات المؤهلة:

