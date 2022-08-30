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وسيتم تكريم المتفوقين من الحاصلين على الشهادات وتدشين منهج سوكبا التعليمي، كما سيتضمن الحفل توقيع اتفاقيتي تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية لدعم وتمكين المحاسبين المرخصين ودعم الممكنات المهنية وتطوير بيئة العمل المحاسبي بما يخدم المرخصين ويرفع من كفاءة الخدمات المهنية، وتشجيعا لممارسة المهنة ودعمها، وتنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المراجعين والمحاسبين تنظم اليوم حفل الحاصلين على الشهادات المهنية لعامي 2020-2021 ، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تحت عنوان «نجاحنا قصة.. تقدر تعيشها» وذلك ضمن جهودها في دعم المؤهلين والاعتزاز بهم، حيث تحتفل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بحصول 1733 محاسبا ومحاسبة على شهاداتهم المهنية في اختبار زمالة الهيئة وأخصائي ضريبة القيمة المضافة وفني المحاسبة ليصل عدد الحاصلين على الشهادات المهنية في المملكة أكثر من 4100 منذ بدء تنفيذ الاختبارات.وسيتم تكريم المتفوقين من الحاصلين على الشهادات وتدشين منهج سوكبا التعليمي، كما سيتضمن الحفل توقيع اتفاقيتي تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية لدعم وتمكين المحاسبين المرخصين ودعم الممكنات المهنية وتطوير بيئة العمل المحاسبي بما يخدم المرخصين ويرفع من كفاءة الخدمات المهنية، وتشجيعا لممارسة المهنة ودعمها، وتنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة.

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